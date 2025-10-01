Corsia preferenziale con l’auto multato un disabile
Casalecchio di Reno, 1 ottobre 2025 – “Siamo molto amareggiati”. Con una lunga lettera inviata al nostro giornale, una residente in un Comune dell’Appennino bolognese ripercorre l’episodio che, lo scorso 19 agosto, è costato al marito una multa per transito nella corsia preferenziale in via de Curtis a Casalecchio di Reno. “Una multa già pagata – confida – ma che ci lascia comunque perplessi per le modalità, che meriterebbero più chiarezza per non ricommettere eventuali sbagli in futuro ed evitare situazioni spiacevoli, noi abbiamo prodotto la documentazione necessaria per l’esenzione”. Tutor e velox: in arrivo 30 apparecchi sulle strade della provincia di Bologna Questo perché il coniuge, invalido da molti anni, è titolare del relativo contrassegno che gli consentirebbe così di entrare “nelle isole pedonali, parcheggiare senza pagare nelle strisce blu e percorrere corsie preferenziali”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
