Corsano un corso gratuito di formazione sulla progettazione europea in ambito Erasmus

Lecceprima.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CORSANO - A Corsano un corso gratuito di formazione sulla progettazione europea in ambito Erasmus. Si svolgerà dal 20 ottobre al 19 dicembre con particolare attenzione alla conoscenza dei bandi e al design progettuale. Le iscrizioni sono aperte sino al 10 ottobre.Il percorso, della durata. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: corsano - corso

corsano corso gratuito formazioneCommercialisti, un corso gratis con la Bocconi valido per l’elenco gestori della crisi di impresa - Si parte il 7 ottobre, con la prima lezione in presenza nella sede di Assolombarda. Si legge su italiaoggi.it

Formazione: al via a Grosseto il corso gratuito Tecnico delle operazioni di magazzino - 600 ore per ottenere la qualifica professionale riconosciuta al livello europeo. Lo riporta ilgiunco.net

Cerca Video su questo argomento: Corsano Corso Gratuito Formazione