Corsa ciclistica PolimiRide come cambia la viabilità

Si comunica che, per consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione sportiva "PolimiRide", dalle ore 8 alle 9,30 e dalle ore 10 fino al termine della manifestazione in programma domenica 5 ottobre a Piacenza, è istituito il divieto di circolazione in piazzale Genova, via Genova, via. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

In questa notizia si parla di: corsa - ciclistica

