Dov'eravamo rimasti? Alla magia di Firenze. L'esordio scintillante di Rasmus Hojlund, subito in gol contro la Fiorentina, sembrava preludere a una serie travolgente. Invece, da quel momento, il centravanti danese arrivato dal Manchester United ha messo in fila quattro partite con il Napoli, segnando solo in quella prima uscita. Poi il silenzio: zero reti a Manchester contro il City, in un derby personale ancora tabù, nessun acuto al Maradona con il Pisa, né a San Siro contro il Milan. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, nelle ultime due gare appena un tiro degno di nota e una scelta sbagliata tre contro uno che ha fatto infuriare Conte dalla panchina.

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli, tocca a Hojlund”