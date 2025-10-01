Corridoi universitari studenti palestinesi in volo verso l’Italia

Imolaoggi.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono decollati da Amman i due voli con a bordo 70 cittadini palestinesi che giungeranno oggi nel nostro Paese. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

corridoi universitari studenti palestinesi in volo verso l8217italia

© Imolaoggi.it - “Corridoi universitari”, studenti palestinesi in volo verso l’Italia

In questa notizia si parla di: corridoi - universitari

“Farnesina a lavoro per i corridoi universitari”: prima apertura dopo l’appello degli studenti palestinesi

corridoi universitari studenti palestinesiArrivano in Italia i primi 40 studenti palestinesi, centinaia ancora in attesa: “Non so quando toccherà a me” - Un gruppo di circa 40 studenti e ricercatori palestinesi arriverà in Italia grazie alle borse di studio e ai corridoi universitari annunciati dalla Farnesina ... Si legge su fanpage.it

corridoi universitari studenti palestinesiPartiti da Amman i due voli con 70 studenti palestinesi - Sono decollati da Amman i due voli con a bordo 70 cittadini palestinesi che giungeranno oggi nel nostro Paese. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Corridoi Universitari Studenti Palestinesi