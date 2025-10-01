Tolentino (Macerata) 1 ottobre 2025 – Cordoglio per il dottor Arnaldo Marcelletti, il decano dei farmacisti. Lo scorso 10 giugno aveva compiuto 103 anni. È morto questa mattina lasciando i figli Alberto e Aldo, i nipoti Ambrogio, Amedeo e Arturo e i quattro pronipoti. La camera ardente sarà allestita alla sala del commiato Terracoeli dalle 16 di oggi pomeriggio. Domani il funerale, alle 16.30, nella basilica di San Nicola. Una vita da farmacista, quella di Arnaldo Marcelletti. Speziale dal lontano 1945: ottant’anni dedicati alla sua professione, tutti trascorsi tra le mura della farmacia di via Roma, a Tolentino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cordoglio per Arnaldo Marcelletti: era il decano dei farmacisti