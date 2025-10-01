Corciano con Plastic Free raccolti 157 chili di rifiuti abbandonati

Una giornata di partecipazione e cura del territorio ha visto protagonisti, domenica 28 settembre, l’associazione Plastic Free, tanti volontari e il Comune di Corciano in occasione dell’evento internazionale Sea & Rivers, promosso durante il World clean up day.Grazie all’impegno di tutti, è stato. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it