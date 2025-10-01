Coppa Italia soccer e telecronache | il calcio che cambia con Massimo Callegari
FOCUS con Massimo Callegari – la voce di Mediaset ci accompagna dentro tre grandi temi del calcio moderno: la Coppa Italia che entra nella fase calda con gli ottavi di finale, la crescita esplosiva del calcio in Nord America e il nuovo ruolo del commentatore italiano in un’epoca dominata da social e auto-informazione. In questa intervista scoprirai: come cambieranno gli equilibri della Coppa Italia 2025 perché il soccer sta conquistando gli Stati Uniti e il Canada il futuro della telecronaca sportiva tra social, highlights e nuove piattaforme digitali Un confronto diretto, appassionato e ricco di spunti con uno dei volti più noti del giornalismo sportivo italiano. 🔗 Leggi su Oasport.it
