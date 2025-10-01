Coppa Italia Lucchese-Fratres Perignano 5-4 | i rossoneri passano il turno dal dischetto

Lucca, 1 ottobre 2025 – La Lucchese si aggiudica i quarti di finale, battendo ai calci di rigore il Perignano e affronterà il 12 novembre al Porta Elisa il Viareggio che ha battuto la Massese 2 a 0. Pirozzi cambia quattro pedine mandando in campo Xeka, Palo, Galotti e Maggiari. Partono aggressivi i padroni di casa che al 12’ dalla destra con Bartolotta, mette al centro per Riad che di testa manda di poco a lato. Il Perignano risponde al 22’ quando passa in vantaggio. Angolo dalla sinistra di Matteo Remorini ex di turno, che direttamente su calcio d’angolo, mette la palla a terra con una parabola a giro a rientrare che si insacca alla sinistra del palo più lontano di Milan, che viene scavalcato dal pallone. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Coppa Italia, Lucchese-Fratres Perignano 5-4: i rossoneri passano il turno dal dischetto

In questa notizia si parla di: coppa - italia

11 luglio 1982, l’Italia alza la Coppa: Bruno Conti ricorda la notte magica di Madrid

Coppa Italia Serie C, il Ravenna parte dalla sfida contro il Cittadella

Entella-Ternana (Coppa Italia, 09-08-2025 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici, convocati. Tante assenze negli umbri, Chiappela quasi al completo

- Alegra Settime vs Segno 2-0 (6-3 6-0) Morris Paganotti Photographer #fipt #open25 #serieB #femminile #coppaitalia #cavriana #mantova #lombardia - facebook.com Vai su Facebook

: “ . “ L’opinione a Sportitaliamercato sul format della Coppa Siete d’accordoVoi come la cambiereste - X Vai su X

Coppa Italia, Lucchese-Fratres Perignano - Al Porta Elisa i rossoneri affrontano la formazione di Perignano nel turno valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia di Eccellenza ... Lo riporta gazzettalucchese.it

Lucchese-Fratres Perignano, Pirozzi: “Sono contento. Finalmente ho vinto ai rigori, è la prima volta” - I rossoneri battono il Fratres Perignano e passano ai quarti di Coppa Italia. Riporta luccaindiretta.it