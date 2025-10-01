Coppa Italia l' Ars et Labor sfida Sant' Agostino Intanto è ufficiale il presidente - DIRETTA ALLE 20.30

Qualificazione, ma soprattutto gol. L’obiettivo per l’Ars et Labor, nella sfida di Coppa Italia contro il Sant’Agostino (in trasferta sul neutro di Portomaggiore), è duplice: passare il turno nel torneo – magari con un successo - e ritrovare la via smarrita della rete. Guai a sottovalutare le. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

In questa notizia si parla di: coppa - italia

11 luglio 1982, l’Italia alza la Coppa: Bruno Conti ricorda la notte magica di Madrid

Coppa Italia Serie C, il Ravenna parte dalla sfida contro il Cittadella

Entella-Ternana (Coppa Italia, 09-08-2025 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici, convocati. Tante assenze negli umbri, Chiappela quasi al completo

I convocati di mister Graziani per la sfida di Coppa Italia - facebook.com Vai su Facebook

: “ . “ L’opinione a Sportitaliamercato sul format della Coppa Siete d’accordoVoi come la cambiereste - X Vai su X

Coppa Italia, l’Ars et Labor sfida i Ramarri ma solo con le “vecchie” punte - 30) per l’ultima partita di Coppa nella fase a gironi. Da msn.com

Ars et Labor e una settimana clou La punta e la Coppa da non fallire - i Alessio DuattiFerrara La nota positiva è senz’altro rappresentata dai 3 punti, tema sempre primario, quando si parla di calcio e di obiettivi. Riporta msn.com