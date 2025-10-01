Coppa Italia Eccellenza Unitas Sciacca colpisce ancora | battuto il Licata all’andata degli ottavi

Agrigentonotizie.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un rigore trasformato con freddezza dall’argentino Pierce al 29’ del primo tempo regala all'Unitas Sciacca una preziosa vittoria nel match d’andata degli ottavi di finale di Coppa Italia Eccellenza. I neroverdi, guidati da mister Giovanni Iacono, hanno offerto una prestazione solida e autorevole. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: coppa - italia

11 luglio 1982, l’Italia alza la Coppa: Bruno Conti ricorda la notte magica di Madrid

Coppa Italia Serie C, il Ravenna parte dalla sfida contro il Cittadella

Entella-Ternana (Coppa Italia, 09-08-2025 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici, convocati. Tante assenze negli umbri, Chiappela quasi al completo

Coppa Italia: Unitas Sciacca pronta alla sfida con il Licata - Il match è in programma domani alle ore 16 allo stadio “Tonino Russo” di Aragona e si giocherà a porte chiuse ... Segnala agrigentonotizie.it

coppa italia eccellenza unitasECCELLENZA COPPA ITALIA OTTAVI DI FINALE. Figline-Antella show. La Rondinella ci prova - Oggi, si gioca il turno degli ottavi di finale in gara unica che in caso di parità al termine dei 90 minuti, si andrà direttamente ai calci di rigore. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Coppa Italia Eccellenza Unitas