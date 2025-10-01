Coppa Italia Eccellenza Unitas Sciacca colpisce ancora | battuto il Licata all’andata degli ottavi
Un rigore trasformato con freddezza dall’argentino Pierce al 29’ del primo tempo regala all'Unitas Sciacca una preziosa vittoria nel match d’andata degli ottavi di finale di Coppa Italia Eccellenza. I neroverdi, guidati da mister Giovanni Iacono, hanno offerto una prestazione solida e autorevole. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
In questa notizia si parla di: coppa - italia
11 luglio 1982, l’Italia alza la Coppa: Bruno Conti ricorda la notte magica di Madrid
Coppa Italia Serie C, il Ravenna parte dalla sfida contro il Cittadella
Entella-Ternana (Coppa Italia, 09-08-2025 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici, convocati. Tante assenze negli umbri, Chiappela quasi al completo
I convocati di mister Graziani per la sfida di Coppa Italia - facebook.com Vai su Facebook
: “ . “ L’opinione a Sportitaliamercato sul format della Coppa Siete d’accordoVoi come la cambiereste - X Vai su X
Coppa Italia: Unitas Sciacca pronta alla sfida con il Licata - Il match è in programma domani alle ore 16 allo stadio “Tonino Russo” di Aragona e si giocherà a porte chiuse ... Segnala agrigentonotizie.it
ECCELLENZA COPPA ITALIA OTTAVI DI FINALE. Figline-Antella show. La Rondinella ci prova - Oggi, si gioca il turno degli ottavi di finale in gara unica che in caso di parità al termine dei 90 minuti, si andrà direttamente ai calci di rigore. msn.com scrive