Coppa Emilia le canarine si impongono nel derby con la Pgs Smile

Modenatoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Seconda giornata della prima fase della Coppa Emilia e il Modena fa suo il derby con il PGS Smile di Formigine. Partenza un po' contratta delle gialle ma all'8' alla prima azione manovrata le gialle trovano il vantaggio, uscita dal basso con Badiceanu verticalizzazione per Hamouda che superata. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

