Copenaghen vertice Ue sulla sicurezza in Ucraina Zelensky | Situazione critica a Zaporizhzhia da 7 giorni senza elettricità

Roma, 1 ottobre 2025 – Nel giorno in cui i leader dell'Ue si incontrano per un Consiglio europeo informale a Copenaghen per discutere del rafforzamento della prontezza di difesa comune dell'Europa e del rafforzamento del sostegno a Kiev, Mosca attacca con 49 droni Shahed, Gerbera e di altri tipi, un missile antinave Onyx e quattro missili balistici Iskander-MKN-23. Secondo quanto reso noto dall'aeronautica ucraina su Telegram, le difese aeree hanno abbattuto e soppresso 44 droni nel nord, nell'est e nel centro del paese. Intanto su Telegram il presidente Volodymyr Zelensky parla di “situazione critica” per la centrale nucleare di Zaporizhzhia, che “a causa dei bombardamenti russi, è stata tagliata fuori dalla rete elettrica, scollegata e alimentata da generatori diesel”, sottolineando che si tratta del “ settimo giorno di emergenza”, una circostanza “straordinaria” e “mai accaduta prima. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
