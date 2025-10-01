Copenaghen vertice Ue su difesa e sostegno all’Ucraina Zelensky | Situazione critica nella centrale di Zaporizhzhia

Roma, 1 ottobre 2025 – Nel giorno in cui i leader dell'Ue si incontrano per un Consiglio europeo informale a Copenaghen per discutere della difesa comune dell'Europa e del rafforzamento del sostegno a Kiev, Mosca continua ad attaccare l’Ucraina. Nella notte pioggia di 49 droni Shahed e Gerbera, ma anche un missile antinave Onyx e quattro Iskander-MKN-23 sul territorio ucraino, secondo quanto reso noto su Telegram dall'aeronautica.  Intanto su Telegram il presidente Volodymyr Zelensky –  che oggi interverrà in videoconferenza a Copenaghen – parla di  “situazione critica” per la centrale nucleare di Zaporizhzhia, “tagliata fuori dalla rete elettrica, scollegata e alimentata da generatori diesel a causa dei bombardamenti russi”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

