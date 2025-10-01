copenaghen protesta pro pal durante il summit ue sulla difesa

Copenaghen, 1 ott. (askanews) - Manifestanti filo-palestinesi si sono riuniti a Copenaghen per chiedere all'Europa di boicottare Israele e imporgli nuove sanzioni. Con bandiere palestinesi e cartelli con scritto "l'Ue finanzia il genocidio", un centinaio di persone sono scese in piazza proprio mentre è in corso il summit Ue nella capitale danese sul rafforzamento del sistema di difesa europeo, in un contesto di crescente minaccia militare da parte della Russia, dopo le ultime incursioni di droni nei cieli di alcuni paesi confinanti con Mosca. "L'Unione europea ha la responsabilità di rispettare il diritto internazionale e i diritti umani - hanno dichiarato alcuni manifestanti - cosa che può essere fatta boicottando e sanzionando Israele". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

