Copenaghen protesta pro-Pal durante il summit Ue sulla difesa
Copenaghen, 1 ott. (askanews) - Manifestanti filo-palestinesi si sono riuniti a Copenaghen per chiedere all'Europa di boicottare Israele e imporgli nuove sanzioni. Con bandiere palestinesi e cartelli con scritto "l'Ue finanzia il genocidio", un centinaio di persone sono scese in piazza proprio mentre è in corso il summit Ue nella capitale danese sul rafforzamento del sistema di difesa europeo, in un contesto di crescente minaccia militare da parte della Russia, dopo le ultime incursioni di droni nei cieli di alcuni paesi confinanti con Mosca. "L'Unione europea ha la responsabilità di rispettare il diritto internazionale e i diritti umani - hanno dichiarato alcuni manifestanti - cosa che può essere fatta boicottando e sanzionando Israele". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: copenaghen - protesta
Oltre 10 mila persone a protesta pro Gaza a Copenaghen
Radio1 Rai. . Nuovi sorvoli di #droni non identificati in #Danimarca e #Norvegia sopra importanti basi militari. Copenaghen parla di 'attacco ibrido' alludendo a un possibile coinvolgimento russo. Velivoli avvistati anche al confine danese con la Germania. Ne - facebook.com Vai su Facebook
Copenaghen, protesta pro-Pal durante il summit Ue sulla difesa - palestinesi si sono riuniti a Copenaghen per chiedere all’Europa di boicottare Israele e imporgli nuove sanzioni. Riporta askanews.it
Protesta dei pro Pal al Consiglio comunale di Milano, interrotta la seduta - MILANO (ITALPRESS) – Oggi pomeriggio una protesta pro Palestina ha interrotto la seduta del Consiglio comunale di Milano. Scrive ilnordestquotidiano.it