Copenaghen la premier Frederiksen avverte Putin | Abbiamo il mandato di abbattere droni

"Abbiamo il mandato di abbattere i droni". Il Consiglio europeo informale in svolgimento a Copenaghen non era ancora cominciato, ma la premier danese Mette Frederiksen, padrona di casa, avverte già la Russia: non verranno più tollerate violazioni dello spazio aereo nazionale. Per i leader dei Paesi Ue riuniti nella capitale danese sarà una lunga serata. Terminato il dibattito sulla difesa europea, il confronto sull' Ucraina ha registrato subito toni particolarmente "intensi" e per questo, fanno sapere fonti comunitarie, quasi sicuramente la riunione riprenderà dopo la cena con il re e la regina di Danimarca, intorno alle 21. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
