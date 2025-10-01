Convocati Juve Primavera per il Villarreal | un importante rientro tra i bianconeri di Padoin la lista completa per il match di Youth League
Convocati Juve Primavera per il Villarreal, tutto pronto per la Youth League: la Vecchia Signora vola in Spagna, c’è un’unica novità tra i bianconeri. Prosegue il cammino europeo della Juve Primavera. La squadra di Simone Padoin è pronta per la sua prima trasferta stagionale in UEFA Youth League: oggi alle ore 12:00, i giovani bianconeri affronteranno i pari età del Villarreal nella sfida valida per la seconda giornata della League Phase. Una partita importante, che i tifosi potranno seguire in diretta. La gara, infatti, sarà trasmessa in diretta streaming su Juventus.com: per vederla sarà sufficiente registrarsi gratuitamente sul sito ufficiale del club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
