Contromano di notte in superstrada allarme tra gli automobilisti | anziana bloccata Video
Macerata, 1 ottobre 2025 – Allarme ieri sera lungo la superstrada Val di Chienti. Una 70enne, diretta da Macerata verso la costa, intorno alle 22.30 ha imboccato la corsia nel senso di marcia opposto ( video ). Nonostante lampeggiamenti e segnalazioni delle auto da entrambe le carreggiate, la donna ha continuato la sua marcia contromano fino a quando non è stata bloccata da una pattuglia della Polstrada, all'incirca all'altezza di Civitanova. La pensionata è stata scortata fuori dalla superstrada e le è stato fatto un verbale che sarà inviato alla prefettura di Macerata, per la revisione della patente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
