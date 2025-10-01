Controlli sulla Regina raffica di multe e patenti ritirate | 12 mezzi bloccati dalla Stradale
La statale 340 Regina resta sotto stretta osservazione da parte della polizia di Stato di Como. Grazie al distaccamento estivo della polizia stradale in Tremezzina e ai servizi disposti con ordinanza del questore di Como, gli agenti hanno rafforzato la presenza lungo l’arteria che collega il lago. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Controlli sulla Regina: multe a 15 mezzi troppo lunghi, ritirate 2 patenti
Controlli a tappeto sulla Regina: 21 camion fuori legge fermati, patenti ritirate e sequestri
Controlli di ferragosto sulla Regina: multati tre pullman che non sono passati da Lecco
