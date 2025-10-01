Controlli dei Carabinieri a Finale Emilia | 30 persone identificate e 23 veicoli verificati

Nella serata di ieri i Carabinieri della Compagnia di Carpi hanno svolto un servizio coordinato di controllo a Finale Emilia, interessando sia le aree urbane che quelle periferiche. Particolare attenzione è stata rivolta ai luoghi di maggiore aggregazione, con l’obiettivo di prevenire episodi di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

