Controlli dei Carabinieri a Finale Emilia | 30 persone identificate e 23 veicoli verificati
Nella serata di ieri i Carabinieri della Compagnia di Carpi hanno svolto un servizio coordinato di controllo a Finale Emilia, interessando sia le aree urbane che quelle periferiche. Particolare attenzione è stata rivolta ai luoghi di maggiore aggregazione, con l’obiettivo di prevenire episodi di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
In questa notizia si parla di: controlli - carabinieri
Movida, controlli serrati dei carabinieri sull’isola di Ponza
Prato, controlli straordinari in centro: servizi mirati di carabinieri e finanza
Cavalli denutriti, rifiuti abbandonati e controlli nei boschi: i carabinieri forestali in azione in Bergamasca - Foto
Alto Garda, controlli dei carabinieri: 4 patenti ritirate. Un giovane è stato sanzionato per manifesta ubriachezza nel centro storico di Arco, dove disturbava la quiete pubblica con schiamazzi e canti ad alta voce. - facebook.com Vai su Facebook
Servizio di controllo dei carabinieri nel territorio a Finale Emilia - Nella serata di ieri i Carabinieri della Compagnia di Carpi hanno svolto un servizio coordinato di controllo del territorio a Finale Emilia. Come scrive sassuolo2000.it
Finale Emilia, foto e selfie al cimitero con le ossa dei defunti: gruppo di ragazzini denunciato per vilipendio di cadavere - Sono tutti giovanissimi i protagonisti della vicenda denunciata in provincia di Modena: i filmati girati nelle chat ... Si legge su corrieredibologna.corriere.it