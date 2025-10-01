Contratti pirata nel Terziario e Turismo | la quota più bassa nel capoluogo dauno

Foggiatoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I dati diffusi oggi da Confcommercio a livello nazionale sul fenomeno del dumping contrattuale nei settori del terziario e del turismo evidenziano una realtà confortante per la nostra provincia: Foggia registra la quota più bassa di lavoratori coinvolti nei cosiddetti “contratti pirata”, 4,29%. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

