Un esercito di 160mila lavoratori nel terziario e turismo perde ogni anno tra gli 8mila e i 12mila euro di stipendio a testa, oltre a giorni di ferie e tutele fondamentali. È la fotografia shock che emerge dal rapporto “Dumping contrattuale nei settori del terziario e del turismo” presentato oggi da Confcommercio. I numeri del dumping contrattuale. Il fenomeno è esploso: in dieci anni i lavoratori coinvolti in contratti pirata sono aumentati del 141,7%. Numeri che raccontano un mercato del lavoro sempre più frammentato, dove su 1.000 contratti collettivi depositati al Cnel, un quarto riguardano proprio turismo e terziario, e la maggior parte sono accordi al ribasso. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Contratti pirata, 160mila lavoratori perdono fino a 12mila euro l’anno