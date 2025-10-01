Contrasti sull' impronta 33 Ecco perché Garofano avrebbe lasciato la difesa di Sempio
L'ennesimo colpo di scena sul caso di Garlasco è arrivato nel pomeriggio di ieri, quando con una nota stampa è stata comunicata la decisione dell'ex generale Luciano Garofano di uscire dal pool difensivo di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. L'ex comandante dei Ris di Parma è stato per anni il consulente scientifico di Sempio, affiancando gli avvocati Angela Taccia e Massimo Lovati nella difesa. È stato presente negli ultimi mesi durante le udienze dell'incidente probatorio e non ha mai dato segnali di poter essere in difficoltà. Tuttavia, all'improvviso, ha deciso di lasciare in conseguenza della " della mancata condivisione da parte della difesa " dell'indagato " dei suggerimenti tecnico scientifici forniti dal Generale (. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
