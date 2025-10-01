Contrariati in privato favorevoli in pubblico | il sì dei Paesi arabi al Piano di Trump per Gaza in nome della cooperazione economica

Il piano in venti punti proposto da Donald Trump per la fine della guerra a Gaza è stato pubblicamente accettato dal primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu che tuttavia in un messaggio alla nazione in lingua ebraica ha ribadito che non vi sarà mai uno Stato palestinese in contrasto con il punto 19 del piano stesso. L’autorità nazionale palestinese ha espresso “fiducia” in Trump, condividendo il disarmo di Hamas. Ciò, tuttavia, introduce la reazione dell’ Egitto di Al Sisi che, attraverso un suo diplomatico intervistato dal Middle east eye, ha fatto sapere di non aver apprezzato la mancata menzione della Autorità palestinese nella prima fase della gestione politica della Striscia di Gaza – si parla di tecnocrati e di esperti internazionali – e di non poter promettere, al momento, l’invio di truppe per la gestione congiunta della sicurezza – insieme ad altri paesi arabi – nell’ambito della creazione delle Internal Security Forces (Isf). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

