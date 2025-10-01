Conto termico 3.0 a Natale partono i nuovi incentivi | bonus fino al 65% per caldaie e pompe di calore ecco come richiederli

È tutto pronto per il nuovo Conto termico 3.0, il sistema di incentivi statali per interventi di efficientamento energetico e produzione di energia termica da fonti rinnovabili. La nuova versione del programma dovrebbe entrare in vigore intorno al 25 dicembre, una circostanza che ha già spinto molti a parlare di «bonus Natale». La misura prevede un contributo del 65%, erogato in forma diretta, sulle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di caldaie, pompe di calore e altri sistemi di riscaldamento. Il ministero dell’Ambiente ha messo a disposizione 900 milioni di euro all’anno, di cui 400 milioni destinati alla pubblica amministrazione. 🔗 Leggi su Open.online