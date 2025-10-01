Contenitori del secco lasciati in strada da oltre 12 giorni

Riceviamo e pubblichiamo: “Questi contenitori del secco (in foto) sono in strada da giovedì scorso in via Provinciale, angolo via Ghiaretta (da notare che a Fiumana la raccolta del secco è sempre stata di martedì e precisamente il 1º e 3º martedì del mese, da quando il calendario è definitivo). 🔗 Leggi su Forlitoday.it