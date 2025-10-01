Conte soddisfatto | Il Napoli ha vinto da squadra vero Sul modulo…

Conte soddisfatto dopo Napoli-Sporting: «Vittoria da squadra vera, stiamo crescendo» Dopo la vittoria per 2-1 contro lo Sporting Lisbona in Champions League, il tecnico del Napoli Antonio Conte ha analizzato con lucidità la prestazione dei suoi ragazzi ai microfoni di Sky Sport. Una gara sofferta ma di grande solidità, che conferma i segnali di crescita . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Conte soddisfatto: «Il Napoli ha vinto da squadra vero. Sul modulo…»

In questa notizia si parla di: conte - soddisfatto

Conte non è soddisfatto e permane l’atavico problema in zona gol (Corsport)

Conte soddisfatto: “Ho visto cose interessanti”, poi la rivelazione su De Bruyne

Conte soddisfatto: «Napoli, sei entrato con il piglio giusto. Stiamo lavorando su quell’aspetto»

REPUBBLICA - Napoli, Conte soddisfatto, recuperati Spinazzola e Olivera per lo Sporting https://ift.tt/B6sNrZj - X Vai su X

#NapoliPisa Chiusa la quarta giornata di campionato e il Napoli campione in carica è di nuovo solo in testa alla classifica. Il tecnico Antonio Conte è soddisfatto ma invita a frenare i facili entusiasmi: “Dovremo fare fronte ad un’annata completamente nuova”. D - facebook.com Vai su Facebook

SKY - Champions, Napoli, Conte: "Siamo stati bravi, abbiamo vinto da squadra contro lo Sporting, De Bruyne? Bravissimo ragazzo, nulla da dire, abbiamo diverse opzioni" - Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria in Champions League contro lo Sporting: "Abbiamo giocato contro una squadra molto forte, di spessore. Riporta napolimagazine.com

Napoli-Sporting 2-1, parla Conte: «Vinto contro una squadra di spessore» - Il 19 azzurro regala la vittoria ad Antonio Conte con una doppietta, con un gol al 36esimo e uno al 79esimo, che arriva dopo il pareggio ... Secondo msn.com