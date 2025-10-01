Antonio Conte a Sky Sport poco prima dell’inizio di partita tra Napoli e Sporting Lisbona. «Se ho scelto questa formazione si vede che era la migliore, anche perché l’abbiamo preparata in una giornata. Non c’era materialmente neanche il tempo per cambiare situazioni. Per me è la formazione che ci dà maggiori garanzie. Abbiamo recuperato anche e comunque stiamo rischiando Spinazzola in campo e portarci Olivera in panchina. Dovremo lavorare di squadra per far fronte a questa grande emergenza che c’è in difesa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Conte: «Se ho scelto questa formazione, si vede che era la migliore. Stiamo rischiando Spinazzola»