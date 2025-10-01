Conte | Se ho scelto questa formazione si vede che era la migliore Stiamo rischiando Spinazzola
Antonio Conte a Sky Sport poco prima dell’inizio di partita tra Napoli e Sporting Lisbona. «Se ho scelto questa formazione si vede che era la migliore, anche perché l’abbiamo preparata in una giornata. Non c’era materialmente neanche il tempo per cambiare situazioni. Per me è la formazione che ci dà maggiori garanzie. Abbiamo recuperato anche e comunque stiamo rischiando Spinazzola in campo e portarci Olivera in panchina. Dovremo lavorare di squadra per far fronte a questa grande emergenza che c’è in difesa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: conte - scelto
Ashley Young ricorda: «Contento di aver scelto l’Inter. Allo United avrei fatto panchina. Ecco cosa voleva Conte»
Conte: «Tanti calciatori hanno scelto di venire per scattare di carriera, dovrò fargli raggiungere il picco»
Conte: «Tanti calciatori hanno scelto di venire per scattare di carriera, dovrò far raggiungere loro il picco»
Lo strano caso di Antonio Conte che ha scelto di fare il demotivatore: con l'aria del cane bastonato svaluta il lavoro della società e il valore dei giocatori e non si accorge che scherza col fuoco La sconfitta in casa di un Milan dove Modric ha trasformato con la s - X Vai su X
ULTIM’ORA SKY - #Napoli, Antonio #Conte ha scelto Luca #Marianucci che partirà titolare in coppia con #JuanJesus nella gara contro il #Milan. - facebook.com Vai su Facebook
SKY - Champions League, Napoli, Conte: "Questa formazione ci dà garanzie, emergenza in difesa? Dovremo lavorare di squadra" - Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport prima del match di Champions League contro lo Sporting. napolimagazine.com scrive
Milan-Napoli, probabili formazioni e ultime notizie: domani il big match di San Siro - I rossoneri vogliono dare continuità agli ultimi successi e prestazioni, mentre gli azzurri, cercano ... Scrive ilmattino.it