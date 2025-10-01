Conte recupera Spinazzola giocherà a destra e conferma Gutierrez a sinistra Davanti c’è sempre Hojlund

Conte recupera Spinazzola e conferma Gutierrez a sinistra. Davanti c’è sempre Hojlund Le ultime di formazione in vista di Napoli-Sporting in programma questa sera alle 21. Conte recupera Spinazzola che giocherà a destra al posto di Di Lorenzo squalificato. A sinistra confermato Gutierrez dopo la buona prova di San Siro. Coppia centrale sarà Juan Jesus-Beukema. Olivera è destinato alla panchiPer il resto, tutto invariato con Hojlund punta. Scrive la Gazzetta dello Sport con Antonio Giordano: Almeno l’infermeria si è svuotata e, pur senza avere tre pilastri dell’ultimo scudetto come Rrahmani, Buongiorno e Di Lorenzo, adesso c’è una difesa legittima: l’emergenza di Milano è un ricordo, Spinazzola sta meglio e gioca a destra; Olivera migliora e va in panchina; Gutierrez resta a sinistra e in mezzo, al fianco di Juan Jesus, ci va Beukema, come da natura. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

