Conte | Patti chiari amicizia lunga Con De Bruyne e il Napoli

Un'altra vigilia tosta perché la partita che verrà è di quelle che non si possono sbagliare. Lo Sporting Lisbona misurerà le ambizioni di Champions del Napoli, uscito malconcio dal debutto in casa del Manchester City ma non per questo depotenziato: l'obiettivo europeo è chiaro, arrivare almeno agli ottavi di finale e per rimettersi in carreggiata bisogna alimentare la classifica. Ci sono un po' di argomenti da snocciolare alla vigilia, quello che sta più a cuore all'ambiente riguarda ovviamente De Bruyne. «Quello che dovevo comprendere l'ho compreso, quello che dovevo dire l'ho detto ed è stato già tutto chiarito, patti chiari, amicizia lunga si dice a casa mia e quindi è già chiusa la situazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

