Le parole di Antonio Conte in conferenza stampa al termine della partita contro lo Sporting. Il Napoli ha battuto lo Sporting per 2-1 al termine di una gara davvero combattuta. Decisivi due assist di De Bruyne e due gol di Hojlund, nettamente i migliori in campo. C’è stata poi un po’ di sofferenza nel finale, ma gli azzurri hanno retto grazie anche ad una super parata negli istanti conclusivi di Milinkovic-Savic. Conte: “Con i 4 centrocampisti dominiamo. Juan Jesus immortale”. Antonio Conte è intervenuto in conferenza stampa a fine gara per dire la sua sugli aspetti principali di questa partita. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Conte in conferenza: “De Bruyne non doveva farsi perdonare”, stupisce tutti poi su Ambrosino e Vergara