I numeri non mentono, nemmeno per un vincente come Conte: in Europa è tempo di invertire il trend negativo Napoli sogna in grande e Antonio Conte è l’uomo chiamato a trasformare quei sogni in realtà. Ma c’è un’ombra che lo segue, un’etichetta che brucia: la Champions League, per lui, è sempre stata legata ad una maledizione. Ora, al timone di un Napoli affamato di gloria, il tecnico leccese deve fare i conti con il suo passato e con una competizione che non gli ha mai sorriso. I tifosi azzurri, però, credono in lui: se c’è uno che sa ribaltare pronostici, quello è proprio mister Conte. Conte, il bilancio europeo non brilla: tempo di cambiare. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Conte e la “maledizione” Champions, ora con il Napoli serve un cambiamento: il dato é nettissimo!