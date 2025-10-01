Conte e la maledizione Champions ora con il Napoli serve un cambiamento | il dato é nettissimo!
I numeri non mentono, nemmeno per un vincente come Conte: in Europa è tempo di invertire il trend negativo Napoli sogna in grande e Antonio Conte è l’uomo chiamato a trasformare quei sogni in realtà. Ma c’è un’ombra che lo segue, un’etichetta che brucia: la Champions League, per lui, è sempre stata legata ad una maledizione. Ora, al timone di un Napoli affamato di gloria, il tecnico leccese deve fare i conti con il suo passato e con una competizione che non gli ha mai sorriso. I tifosi azzurri, però, credono in lui: se c’è uno che sa ribaltare pronostici, quello è proprio mister Conte. Conte, il bilancio europeo non brilla: tempo di cambiare. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
In questa notizia si parla di: conte - maledizione
Basterà De Bruyne a porre fine la maledizione Champions di Conte? (Times)
Non solo il match contro il Manchester City, Conte avrà anche il compito di sfatare una maledizione inglese - facebook.com Vai su Facebook
Conte ha un metodo: perdona De Bruyne e avvisa il Napoli - Il tecnico dei campioni d’Italia rilancia il belga: “Con Kevin patti chiarie amicizia ... Riporta repubblica.it
Napoli, Conte sbrigativo su De Bruyne: caso chiuso. Oriali decisivo nel ricucire lo strappo col belga - Alla vigilia della sfida di Champions tra Napoli e Sporting, Conte torna sul caso De Bruyne e prova a mettere un punto. Scrive sport.virgilio.it