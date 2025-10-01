Conte commenta le proprie scelte per la partita di Champions contro lo Sporting Lisbona: il commento dell’ex allenatore nerazzurro. A pochi minuti dal fischio d’inizio di Napoli Sporting Lisbona, Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Sky Sport, facendo il punto sulla formazione che scenderà in campo e sulle difficoltà che la squadra sta affrontando. La partita arriva in un momento complicato per il Napoli, con l’emergenza in difesa e poco tempo per prepararsi. Il tecnico ha spiegato che la scelta della formazione è stata dettata dalla necessità di trovare le migliori soluzioni in tempo record. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Conte dopo la sfida con lo Sporting: «Formazione? Gara preparata in neanche una giornata. Milinkovic…»