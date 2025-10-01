Conte chiama i gol di Hojlund | Serve supportare De Bruyne
Come riportato dall'edizione odierna del Corriere della Sera, il Napoli affronta la vigilia della Champions .
Conte chiama i gol di Hojlund: “Serve supportare De Bruyne” - Il dato più evidente, però, riguarda la mancanza di gol: i centrocampisti non incidono e Rasmus Hojlund, brillante all’esordio con la Fiorentina, non ha più trovato la via della rete. Lo riporta forzazzurri.net
Hojlund e De Bruyne, doppia grana per il Napoli di Conte: la Champions per debellare le tossine - L’insofferenza del belga ancora sostituito e il rendimento del danese impongono una riflessione. tuttosport.com scrive