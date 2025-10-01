Conte | Assurdi attacchi contro cittadini a bordo della Flotilla – Il video

(Agenzia Vista) Cosenza, 01 ottobre 2025 “Trovo assurdi gli attacchi fatti ai cittadini imbarcati sulla Flotilla, che stanno facendo quello che il Governo non ha voluto fare. Stanno guardando quello che succede a Gaza, non si girano dall'altra parte, vogliono dire stop a questo genocidio e di contro invece il Governo che cosa fa? Li accusa.” Così il Presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, a Corigliano Scalo (CS). Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: conte - assurdi

#NapoliSporting Antonio #Conte in conferenza "Kevin #DeBruyne è un giocatore del Napoli. Fa bene la squadra, fa bene lui. Fa male la squadra, fa male lui. Cerchiamo di trovare giusti equilibri: si passa a eccessi assurdi" @calciomercatoit - X Vai su X

Gabriella Bellini. . Chiude le porte alle polemiche mister Conte in conferenza stampa e parla prettamente della partita di domani, anche se qualche domanda dei giornalisti torna ancora alla sconfitta col Milan. Partendo dalla Champions ricorda l'importanza de - facebook.com Vai su Facebook

Conte: Assurdi attacchi contro cittadini a bordo della Flotilla - it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. Riporta la7.it

Conte: Assurdi attacchi contro cittadini a bordo della Flotilla – Il video - (Agenzia Vista) Cosenza, 01 ottobre 2025 “Trovo assurdi gli attacchi fatti ai cittadini imbarcati sulla Flotilla, che stanno facendo quello che il Governo non ha voluto fare. Secondo msn.com