Conte | Assurdi attacchi contro cittadini a bordo della Flotilla – Il video

Open.online | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Cosenza, 01 ottobre 2025 “Trovo assurdi gli attacchi fatti ai cittadini imbarcati sulla Flotilla, che stanno facendo quello che il Governo non ha voluto fare. Stanno guardando quello che succede a Gaza, non si girano dall'altra parte, vogliono dire stop a questo genocidio e di contro invece il Governo che cosa fa? Li accusa.” Così il Presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, a Corigliano Scalo (CS). Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

In questa notizia si parla di: conte - assurdi

conte assurdi attacchi controConte: Assurdi attacchi contro cittadini a bordo della Flotilla - it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. Riporta la7.it

Conte: Assurdi attacchi contro cittadini a bordo della Flotilla – Il video - (Agenzia Vista) Cosenza, 01 ottobre 2025 “Trovo assurdi gli attacchi fatti ai cittadini imbarcati sulla Flotilla, che stanno facendo quello che il Governo non ha voluto fare. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Conte Assurdi Attacchi Contro