Conte apprende in diretta cosa ha detto De Bruyne gli ricorda chi comanda col sorriso sulle labbra

Fanpage.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tecnico del Napoli viene a conoscenza delle parole del belga nell'intervista fatta prima di lui. E replica: "Anche io voglio vincere e se faccio le sostituzioni è per vincere". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: conte - apprende

conte apprende diretta cosaConte apprende in diretta cosa ha detto De Bruyne, gli ricorda chi comanda col sorriso sulle labbra - Antonio Conte sorride e chiude così il discorso su De Bruyne quando il giornalista di Sky gli riporta le parole di Kevin De Bruyne ... Lo riporta fanpage.it

conte apprende diretta cosaConte torna sul caso De Bruyne: “Già chiarito tutto”. Poi rivela un possibile titolare a sorpresa - Il Napoli vuole cambiare marcia dopo le sconfitte contro Manchester City e Milan: le parole di Antonio Conte in conferenza stampa ... Riporta calciomercato.it

Cerca Video su questo argomento: Conte Apprende Diretta Cosa