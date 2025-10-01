Conte | Anche io voglio vincere e se faccio le sostituzioni è per vincere
L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro lo sporting in Champions Le parole di Conte. Si è visto quello che sta diventando il Napoli « Penso che prima di tutto abbiamo giocato contro una squadra molto forte, ci ho giocato contro col Totthenam ed è una squadra di spessore. Siamo stati veramente molto bravi. Abbiamo vinto da squadra e nonostante l’emergenza in difesa. Penso che ci sia stata una grande risposta da parte di tutti anche da chi è entrato. Questo deve essere lo spirito. Dispiace aver concesso quei due gol a Milano perché potevamo fare di più, però forse quella sconfitta di Milano ci ha dato la forza e la cattiveria che stasera abbiamo messo in campo» De Bruyne può rappresentare un aiuto per tutti i nuovi giovani? «Kevin rispetto agli altri otto acquisti che sono arrivati, viene da esperienze consolidate in cui ha giocato ad altissimo livello. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
