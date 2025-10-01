Stando ai dati più aggiornati contenuti nella “Relazione Annuale al Parlamento sulla Celiachia” e pubblicati dal Ministero della Salute, circa l’1% della popolazione italiana soffre di Celiachia. Questa percentuale, che sembra minima ma che coinvolge all’incirca 265’000 persone, raddoppia in quanto ci sono ancora 400’000 persone in attesa di ricevere una diagnosi sui propri disturbi . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

© Periodicodaily.com - Contaminazioni da glutine in aumento: 7 errori che un ristoratore non deve mai fare