Contaminazioni da glutine in aumento | 7 errori che un ristoratore non deve mai fare

Periodicodaily.com | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stando ai dati più aggiornati contenuti nella “Relazione Annuale al Parlamento sulla Celiachia” e pubblicati dal Ministero della Salute, circa l’1% della popolazione italiana soffre di Celiachia. Questa percentuale, che sembra minima ma che coinvolge all’incirca 265’000 persone, raddoppia in quanto ci sono ancora 400’000 persone in attesa di ricevere una diagnosi sui propri disturbi . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

contaminazioni da glutine in aumento 7 errori che un ristoratore non deve mai fare

© Periodicodaily.com - Contaminazioni da glutine in aumento: 7 errori che un ristoratore non deve mai fare

In questa notizia si parla di: contaminazioni - glutine

Cerca Video su questo argomento: Contaminazioni Glutine Aumento 7