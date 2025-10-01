Consulta delle associazioni di Aica non si placa la rabbia degli esclusi | Annullate la revoca

Agrigentonotizie.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non si placa la polemica dopo l'azzeramento della consulta delle associazioni di Aica disposta dalla consortile idrica.Un gruppo di realtà agrigentine che appartenevano all'organismo, tra cui Agrigento Punto e a Capo, associazione Titano, A Testa Alta, Codacons e Konsumer, è indirizzata alla. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: consulta - associazioni

ASL Benevento: incontro con le Associazioni ammesse alla Consulta Sociosanitaria

L'Aica fa decadere la consulta delle associazioni, Legambiente: "Violenza inaudita"

Aica nel mirino: dubbi sul controllo analogo e polemica sulla Consulta delle associazioni

consulta associazioni aica placaLa Consulta e le associazioni ad Aica: “violato statuto” - Le associazioni che compongono la Consulta chiedono un incontro con il prefetto di Agrigento per ristabilire la situazione ... Da grandangoloagrigento.it

consulta associazioni aica placaConsulta AICA: esclusione delle associazioni prive di requisiti - “Abbiamo letto in questi giorni dichiarazioni false e offensive che accusano AICA di violare lo Statuto e la normativa. Scrive scrivolibero.it

Cerca Video su questo argomento: Consulta Associazioni Aica Placa