Consulta delle associazioni di Aica non si placa la rabbia degli esclusi | Annullate la revoca

Non si placa la polemica dopo l'azzeramento della consulta delle associazioni di Aica disposta dalla consortile idrica.Un gruppo di realtà agrigentine che appartenevano all'organismo, tra cui Agrigento Punto e a Capo, associazione Titano, A Testa Alta, Codacons e Konsumer, è indirizzata alla. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it