Consiglio regionale | no all' interruzione dei rapporti con Israele ma sostegno al governo per la pace

Ilpescara.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In consiglio regionale è stata approvata la risoluzione di maggioranza sul conflitto israelo-palestinese, ma quello del Movimento 5 Stelle con cui si chiedeva di prendere le distanze con un segnale concreto dalla politica israeliana e per la consigliera Erika Alessandrini quel “no” è un “no” “al. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: consiglio - regionale

Punto Nascita a Sapri, il consiglio regionale approva legge su aree disagiate

"1970 – La rivolta di Reggio Calabria": il fumetto dei moti al Consiglio regionale della Calabria

Prato, si apre la fase di commissariamento del Comune. E Fratelli d'Italia annuncia il primo candidato al consiglio regionale

consiglio regionale no interruzioneIn Consiglio regionale si vota l'esercizio provvisorio ma Zaia diserta e l'opposizione irrompe in conferenza stampa - Il punto stampa del governatore sui contributi ai palaghiaccio interrotto dai consiglieri che chiedono la sua presenza in aula: «È il presidente più assenteista della storia» ... Scrive corrieredelveneto.corriere.it

Ecco la nuova geografia del Consiglio regionale: tutte le preferenze dei candidati - Cristallizzata (per ora) la geografia del nuovo consiglio regionale anche se ulteriori cambiamenti ci saranno nelle ... Segnala corriereadriatico.it

Cerca Video su questo argomento: Consiglio Regionale No Interruzione