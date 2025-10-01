Consiglio provinciale elezioni entro metà 2026 | Voto di secondo livello come in passato
"Procederemo nei prossimi mesi al rinnovo del presidente e del consiglio provinciale". L'annuncio del presidente Alessandro Romoli sulle consultazioni che, orientativamente, dovrebbero avvenire entro la prima metà del 2026 in due momenti distinti.Era attesa una riforma al sistema delle province. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Consiglio Provinciale, approvata variazione di bilancio per liceo artistico di Treviso
Via dal consiglio provinciale, Scancariello: "Segnale forte". Video di Palazzo: "Non voglio essere frainteso"
In Consiglio provinciale si è discusso soprattutto di strade e manutenzione
Discariche Tufarelle e San Procopio, il consiglio provinciale si astiene su richiesta del PD di sospendere iter di ampliamento. Lodispoto: "Non possiamo esporci a richieste danni. Discarica Cobema? Arpa non risponde ma va messa in sicurezza"
Oristano: la composizione del nuovo Consiglio provinciale guidato dal neo presidente Pireddu
Provincia: tra un anno si vota per il Presidente e il Consiglio con tante incognite, tra cui il possibile slittamento al 2027 - Appare sempre più remota la possibilità del ritorno all’elezione diretta, mentre la tornata amministrativa che riguarderà Cuneo, Mondovì e Savigliano pone qualche problema di sovrapposizione. Secondo targatocn.it
Elezioni Provinciali Fidal Udine - Le candidature, devono tassativamente pervenire all'indirizzo PEC friulivg.