Consiglio europeo il rafforzamento della difesa comune è IL tema del vertice informale di Copenaghen
Dalla sicurezza marittima al muro anti-droni, passando per i 2 miliardi di euro in armi destinati all’Ucraina. Resta aperto, tuttavia, il problema più importante, ovvero dove prendere i soldi. 🔗 Leggi su Wired.it
Consiglio europeo informale a Copenaghen, il mio punto stampa di poco fa
Il Presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa e la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen lanciano, in Europa, la sfida al tabù dell'unanimità: un meccanismo che da troppo tempo sta bloccando l'Unione Europea e che è arrivato il momento
Ue: al via Consiglio "informale" su sicurezza e Ucraina. Von der Leyen: "Plasmiamo il futuro della difesa europea" - I 27 leader Ue affrontano ufficialmente due temi, inscritti all'ordine del giorno: difesa comune del ...
Danimarca, riunione dei capi di Stato e di governo dell'Ue: i temi in agenda - L'Il 1° ottobre a Copenaghen i leader dell'Unione europea discuteranno di difesa comune e sostegno all'Ucraina in un Consiglio europeo informale, che precede la conferenza della Comunità politica euro ...