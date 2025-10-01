Consiglio europeo il rafforzamento della difesa comune è IL tema del vertice informale di Copenaghen

Wired.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dalla sicurezza marittima al muro anti-droni, passando per i 2 miliardi di euro in armi destinati all’Ucraina. Resta aperto, tuttavia, il problema più importante, ovvero dove prendere i soldi. 🔗 Leggi su Wired.it

