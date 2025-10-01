Consiglio comunale una seduta tutta su Gaza

Pisatoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarà un Consiglio comunale tutto dedicato alla situazione di Gaza quello di giovedì 2 ottobre (dalle ore 14.30), come richiesto la scorsa settimana dalle opposizioni che hanno bloccato i lavori dell'assemblea leggendo i nomi delle giovani vittime del conflitto.Dopo un question time della. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

