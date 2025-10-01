Consiglio comunale in stallo sul contratto di servizio della Social City mentre è polemica sulle sedute notturne

L'assessore ai Servizi Sociali Calafiore ha ritirato la delibera per conto dell'amministrazione e adesso non c'è una data per la nuova presentazione. Pomo della discordia in Consiglio comunale il nuovo contratto di servizio che regola i rapporti tra la Messina Social City e il Comune, atto che al. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

