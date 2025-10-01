Consiglio comunale ancora di fuoco Ma il bilancio consolidato è approvato

È tornato in aula dopo una settimana il consiglio comunale di Gubbio e lo ha fatto per una seduta importante e che ha fatto nuovamente discutere e non poco l’assise cittadina. Tra gli argomenti all’ordine del giorno, infatti, spiccava l’approvazione del bilancio consolidato (che rappresenta la "sommatoria dei bilanci del Comune e delle sue partecipate", come spiegato dall’assessore competente Filippo Farneti) e del bilancio della società Gubbio Cultura e Multiservizi, partecipata al 100% dall’ente comunale, in quest’ordine. La discussione si è subito accesa quando dalla minoranza è stato fatto notare come il bilancio consolidato contiene al proprio interno quella della Gubbio Cultura, motivo per cui sarebbe stato più corretto e sensato invertire le due votazioni, richiesto dal consigliere Rocco Girlanda: dopo una consultazione che ha comportato la sospensione del consiglio comunale, la maggioranza si è espressa contraria all’inversione dei punti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Consiglio comunale ancora di fuoco. Ma il bilancio consolidato è approvato

In questa notizia si parla di: consiglio - comunale

Sala racconta in consiglio comunale a Milano la sua versione sul Pirellino – Il video

Scontro Sala-Marcora in consiglio comunale Milano, per la foto fake del sindaco vestito da galeotto – Il video

Approvato in Consiglio comunale il nuovo regolamento delle Consulte

La Provincia Unica TV. . A 15 anni dall’Operazione Infinito che scosse la città, Desio ha ripercorso quei giorni di arresti ed elicotteri sulle loro teste con un consiglio comunale aperto. Presenti i protagonisti di quell’inchiesta nell’area brianzola - facebook.com Vai su Facebook

ROMANS D'ISONZO - Prosegue il cammino del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di Romans d’Isonzo, si insediano le nuove assise https://ilgoriziano.it/articolo/prosegue-consiglio-comunale-ragazzi-ragazze-romans-isonzo-si-insediano-nuov - X Vai su X

Consiglio comunale ancora di fuoco. Ma il bilancio consolidato è approvato - È tornato in aula dopo una settimana il consiglio comunale di Gubbio e lo ha fatto per una seduta importante e che ha fatto nuovamente discutere e non poco l’assise cittadina. Come scrive lanazione.it

Variazioni di Bilancio. Un consiglio comunale con più voci di dissenso - "Come gruppo consiliare di FdI – spiegano Federico Gozzi e Gianni Martinucci – abbiamo deciso di non partecipare al voto quindi e di uscire dall’aula" . Scrive msn.com