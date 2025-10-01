Consiglio comunale al vetriolo Scambio di accuse tra Pd e Psi

di Manuela Plastina La fine del matrimonio tra Pd e Psi diventa scambio di accuse senza mezzi termini nel primo acceso consiglio comunale post divorzio. I socialisti, usciti ormai dalla maggioranza, accusano il Pd di essere "senza scrupoli", di aver sottoposto "le istituzioni a una torsione democratica" e di "mistificare le responsabilità della crisi senza la minima autocritica, con autoreferenzialità". Si dicono stupefatti che "si rifugga il fatto che la coalizione di governo senza il Psi non rispecchia più la maggioranza dei cittadini". Sa che "rischiamo di non poter più essere protagonisti della politica locale, ma non per questo rinunciamo alla nostra dignità". 🔗 Leggi su Lanazione.it

