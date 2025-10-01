Consegnato il Villaggio Olimpico Prima gli atleti poi gli studenti | Dal Comune serviva più coraggio

Ilgiorno.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

1.700 posti per il più grande studentato in edilizia convenzionata d’Italia: questa forse l’eredità più importante che i Giochi di Milano-Cortina 2026 lasceranno alla città. Dopo che meno di dieci giorni fa, una delegazione del Cio, capitanata dalla numero uno Kirsty Coventry, aveva visitato la struttura, nelle ultime ore è andata in scena una presentazione più istituzionale, nel corso di una cerimonia, organizzata da Coima, che ha realizzato le palazzine. Tra le varie istituzioni presenti anche il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, che ha visitato gli alloggi olimpici che, da oggi, sono formalmente sotto la gestione della Fondazione Milano-Cortina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

