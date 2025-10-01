Congresso del Pri valutazione positiva per il sindaco Lattuca | Ma serve un confronto sulle priorità

“Il Pri di Cesena deve chiedere un serio confronto politico con le attuali forze politiche di maggioranza al fine di verificare la sussistenza delle condizioni politico-amministrative per poter proseguire con rinnovati accenti sulle istanze e le priorità da perseguire nella legislatura per il. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

In questa notizia si parla di: congresso - valutazione

Congresso del Pri, valutazione positiva per il sindaco Lattuca: "Ma serve un confronto sulle priorità"

Dal 3 al 5 settembre 2025, presso il Department of Sport, Exercise and Health di Basilea, si è svolto il congresso europeo della CPX International, società scientifica di riferimento per la medicina dell’esercizio e la valutazione funzionale dei pazienti. In qu - facebook.com Vai su Facebook

Congresso Pri: 16 ravennati nel consiglio - Una trentina di ravennati hanno preso preso parte, in qualità di delegati dalle sezioni e di iscritti all’Edera, al 50° Congresso nazionale dei repubblicani italiani che si è concluso domenica ... Scrive ilrestodelcarlino.it

Pri, al congresso regionale vince la linea Forlì-Ravenna - Si è tenuto ieri a Forlì il 27° congresso della Federazione regionale del Partito Repubblicano Italiano, a conclusione di un fine settimana che sabato ha visto la riunione del Consiglio nazionale ... Secondo ilrestodelcarlino.it