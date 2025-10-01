Confronto politico su sky tg24 a partire dal 2 ottobre

Il prossimo 2 ottobre, alle ore 10:00, prenderà il via una nuova edizione di Il Confronto, la rubrica politica trasmessa su Sky TG24. Questa trasmissione si distingue per l'approccio diretto e strutturato nel mettere a confronto figure di rilievo del panorama politico, sia a livello regionale che nazionale. La puntata promette un dibattito intenso e approfondito, con protagonisti scelti accuratamente per offrire uno sguardo completo sulle tematiche più attuali. la conduzione e le modalità di trasmissione. la conduttrice e la piattaforma di diffusione. Il Confronto viene condotto dalla giornalista Giovanna Pancheri, nota per aver guidato in passato approfondimenti politici come Start.

Elezioni regionali Calabria, il 2 ottobre il confronto tra Occhiuto e Tridico su Sky TG24 - Leggi su Sky TG24 l'articolo Elezioni regionali Calabria, il 2 ottobre il confronto tra Occhiuto e Tridico su Sky TG24 ... Come scrive tg24.sky.it

“Il Confronto” – Faccia a faccia tra Occhiuto e Tridico per le regionali in Calabria su Sky Tg24 - Il format che negli anni ha contribuito a rendere il canale all news un punto di riferimento nel racconto della politica italiana, prosegue il suo ... Scrive teleblog.it