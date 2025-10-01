Il conflitto russo-ucraino non è solamente una guerra tra due paesi: è il momento in cui l’illusione post-Guerra Fredda si è infranta in maniera definitiva. L’idea che la storia fosse finita, che democrazia e mercati integrati avrebbero rasserenato il pianeta, si è dissolta il 24 febbraio 2022, quando i carri armati russi hanno varcato i . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

© Lidentita.it - Conflitto russo-ucraino: una guerra che inizia da lontano